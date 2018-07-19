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Girişimciye 150 bin TL

programına başvurular alınmaya başladı. Başarılı bulunan genç girişimciler, ’ın sağladığı 150 bin liralık geri ödemesiz sermaye desteğine sahip olabilecek

Girişimciye 150 bin TL
ODTÜ Teknokent'in uygulayıcı kuruluş olduğu 'Bireysel Genç Girişimcileri Destekleme Programı'na () başvurular başladı. tarafından önceliklendirilen, ileri imalat, sanayi 4.0, akıllı ulaşım, temiz verimli enerji, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanları baz alınarak oluşturulan T-BİGG programıyla, girişimcilerin sermaye desteğine erişimi için imkan sağlanmaya devam edilecek. Başarılı girişimciler TÜBİTAK'ın sağladığı 150 bin liralık sermayeye geri ödemesiz sahip olabilecek. Girişimci adaylarının iş fikirlerinin doğrulanması amacıyla eğitim kampı düzenlenirken, değerlendirmede başarılı bulunan ve ikinci aşamaya uygun görülen girişimci adayları ve iş fikirleri belirlenerek TÜBİTAK'a bildirilecek. TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek destek alan girişimciler, ODTÜ Teknokent Kuluçka Merkezi'nde şirketleşme hakkı elde edecek. Ayrıca başvuru koşullarını sağlayan girişimcilere, global anlamda en etkili hızlandırma programlarına başvuru desteği de sağlanacak.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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