Gençlerin bedelli sevinci

GENÇLERİN beklediği bedelli askerlik müjdesinin detayları belli oldu. Meclis'e sevk edilen tasarıya göre; ayrıntılar şöyle:
DÖVİZLİDE SINIR KALKTI: 3 yıl yurt dışında yaşayanların yararlandığı dövizli askerlikte koşullar değişti. 2 bin euro ödeyenler ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek 'uzaktan eğitimi' tamamlayanlar dövizli askerlik yapmış sayılacak. 38 yaş sınırı da kaldırıldı.
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