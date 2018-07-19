Gençlerin bedelli sevinci

beklediği bedelliaskerlik müjdesinindetayları belli oldu. Meclis'esevk edilen tasarıya göre;ayrıntılar şöyle:3 yıl yurt dışında yaşayanların yararlandığı dövizli askerlikte koşullar değişti.ödeyenler ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek 'uzaktan eğitimi' tamamlayanlar dövizli askerlik yapmış sayılacak. 38 yaş sınırı da kaldırıldı.