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Gençlerin bedelli sevinci

31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yapabilecek. 3 ay başvuru süresi olacak. 28 günlük askerlik eğitimi süresince çalışanlar izinli sayılacak



GENÇLERİN beklediği bedelli askerlik müjdesinin detayları belli oldu. Meclis'e sevk edilen tasarıya göre; ayrıntılar şöyle:

DÖVİZLİDE SINIR KALKTI: 3 yıl yurt dışında yaşayanların yararlandığı dövizli askerlikte koşullar değişti. 2 bin euro ödeyenler ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek 'uzaktan eğitimi' tamamlayanlar dövizli askerlik yapmış sayılacak. 38 yaş sınırı da kaldırıldı.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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