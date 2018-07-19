KOBİ'lere sağlanan yeni destek için geri sayım başladı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB), kendi veri tabanına kayıtlı, imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması için başlattığı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı için başvuru süresi 1 Ağustos'ta dolacak. Program ile işletmelerin kullanacakları kredilerde işletme başına en fazla 300 bin liraya kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredi sıfır faizli, ilk 6 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli olarak uygulanacak.
Başvurunu yap faiz desteğini kap
KOBİ’ler sıfır faizli kredi ile makine-teçhizat alabilecek. Kredi; ilk 6 ayı ödemesiz, kalanı 3’er aylık eşit taksitler halinde ödemeli olmak üzere toplam 36 ay vadeli olacak. Bu fırsat için son başvuru tarihi 1 Ağustos
Etiketler: KOBİ , KOSGEB , Teknoloji Bakanı
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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