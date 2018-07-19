Başvurunu yap faiz desteğini kap

​KOBİ'lere sağlanan yeni destek için geri sayım başladı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB), kendi veri tabanına kayıtlı, imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması için başlattığı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı için başvuru süresi 1 Ağustos'ta dolacak. Program ile işletmelerin kullanacakları kredilerde işletme başına en fazla 300 bin liraya kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredi sıfır faizli, ilk 6 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli olarak uygulanacak.