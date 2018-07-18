Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın meslek hastalıklarının hızlı teşhisi için hazırladığı ve 1 Temmuz'da devreye giren 'İş Yeri Bilgi Yönetim Sistemi' ile oluşturulacak risk haritası sayesinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önlem alınacak. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, "Sistemden ilk verileri almaya başladık. Önümüzdeki süreçte bu verileri anlamlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Meslek hastalıklarına karşı uyaran sistem
Etiketler: Sosyal Hizmetler
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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