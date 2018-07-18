İstanbul serbest piyasada dolar 4,8100 liradan, avro 5,5960 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,8080 liradan alınan dolar, 4,8100 liradan satılıyor. 5,5940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,5960 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 4,8140 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6310 lira olmuştu.
DOLAR NE KADAR?
Saat 09.15 itibariyle dolar 4,80'den işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Saat 09.15 itibariyle euro 5,59'dan işlem görüyor.
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