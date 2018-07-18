Bankacılarla buluştu

dünveüyeleri ile biraraya geldi. Bankacılıksektörünün ele alındığıkarşılıklı fikir alışverişindebulunulan toplantıyailişkin Twitter hesabındanaçıklama yapanardından Bankalar Birliğiüyeleri ile sektörümüzündurumu ile ilgili fikiralışverişinde bulunduk.Ekonomideki 16 yıllıkbaşarımızın en önemliparçalarından biri sağlambankacılık sektörü oldu.Bu alanda, işbirliği vekoordinasyon ile dahaiyi seviyeye ulaşacağız"ifadesini kullandı.