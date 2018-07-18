Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün BDDK ve Bankalar Birliği üyeleri ile bir araya geldi. Bankacılık sektörünün ele alındığı karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "BDDK, ardından Bankalar Birliği üyeleri ile sektörümüzün durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Ekonomideki 16 yıllık başarımızın en önemli parçalarından biri sağlam bankacılık sektörü oldu. Bu alanda, işbirliği ve koordinasyon ile daha iyi seviyeye ulaşacağız" ifadesini kullandı.
Bankacılarla buluştu
Etiketler: BDDK , banka birlik , Berat Albayrak
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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