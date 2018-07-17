Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği ile görüştü.
"DAHA İYİ SEVİYEYE ULAŞACAĞIZ"
Buluşmayı Twitter hesabından duyuran Bakan Albayrak, sektörün durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.
Albayrak "Ekonomideki 16 yıllık başarımızın en önemli parçalarından biri sağlam bankacılık sektörü oldu. Bu alanda, işbirliği ve koordinasyon ile daha iyi seviyeye ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
Bugün BDDK, ardından Bankalar Birliği üyeleri ile sektörümüzün durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 16 Temmuz 2018
Ekonomideki 16 yıllık başarımızın en önemli parçalarından biri sağlam bankacılık sektörü oldu. Bu alanda, işbirliği ve koordinasyon ile daha iyi seviyeye ulaşacağız. pic.twitter.com/M3ZbnzKGQT
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