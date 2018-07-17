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Hazine ve Maliye Bakanı BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı , BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Albayrak, "Ekonomideki 16 yıllık başarımızın en önemli parçalarından biri sağlam bankacılık sektörü oldu. Bu alanda, işbirliği ve koordinasyon ile daha iyi seviyeye ulaşacağız." dedi.

Ekonominin patronu Albayraktan önemli zirve

Hazine ve Maliye Bakanı , BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği ile görüştü.

"DAHA İYİ SEVİYEYE ULAŞACAĞIZ"

Buluşmayı Twitter hesabından duyuran Bakan Albayrak, sektörün durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Albayrak "Ekonomideki 16 yıllık başarımızın en önemli parçalarından biri sağlam bankacılık sektörü oldu. Bu alanda, işbirliği ve koordinasyon ile daha iyi seviyeye ulaşacağız." ifadelerini kullandı.





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  • 17 Temmuz 2018, Salı 11:29
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