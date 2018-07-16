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ve ne kadar? (16 Temmuz 2018 serbest piyasa fiyatları)

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Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada 4,8400 liradan, 5,6690 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 4,8380 liradan alınan dolar, 4,8400 liradan satılıyor. 5,6670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6690 lira olarak belirlendi.

Cuma kapanışta doların satış fiyatı 4,8330 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6310 lira olmuştu.

DOLAR NE KADAR?

Saat 09.30 itibariyle serbest piyasada dolar 4,83'ten işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

​Saat 09.30 itibariyle serbest piyasada 5,66'dan işlem görüyor.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 09:36
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