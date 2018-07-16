İstanbul serbest piyasada dolar 4,8400 liradan, avro 5,6690 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 4,8380 liradan alınan dolar, 4,8400 liradan satılıyor. 5,6670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6690 lira olarak belirlendi.
Cuma kapanışta doların satış fiyatı 4,8330 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6310 lira olmuştu.
DOLAR NE KADAR?
Saat 09.30 itibariyle serbest piyasada dolar 4,83'ten işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Saat 09.30 itibariyle serbest piyasada euro 5,66'dan işlem görüyor.
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