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ı için 24 saat hizmet

İmar barışı için 24 saat hizmet
Türkiye'de 13 milyon yapıyı kapsayan ı'na ilgi büyük. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Barışı masaları kurarak vatandaşlarla birebir iletişim sağlıyor. Bakanlık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ni de yetkilendirerek il ve ilçelerde belediyelere ve muhtarlara bilgilendirmelerde bulunuyor. Çevre ve ayrıca çağrı merkezi ALO 181'i de sürece dahil ederek İmar Barışı ile ilgili 24 saat canlı hizmet verilmesini sağladı. Çağrı merkezinde kurulan birim ile çağrı operatörleri vatandaşlardan gelen soruları cevaplıyor ve gerekli yönlendirmelerde bulunuyor.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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