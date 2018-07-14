Türkiye'de 13 milyon yapıyı kapsayan İmar Barışı'na ilgi büyük. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Barışı masaları kurarak vatandaşlarla birebir iletişim sağlıyor. Bakanlık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ni de yetkilendirerek il ve ilçelerde belediyelere ve muhtarlara bilgilendirmelerde bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrıca çağrı merkezi ALO 181'i de sürece dahil ederek İmar Barışı ile ilgili 24 saat canlı hizmet verilmesini sağladı. Çağrı merkezinde kurulan birim ile çağrı operatörleri vatandaşlardan gelen soruları cevaplıyor ve gerekli yönlendirmelerde bulunuyor.
İmar barışı için 24 saat hizmet
Etiketler: Şehircilik Bakanlığı , Türkiye , İmar barış
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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