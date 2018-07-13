Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları, Türkiye'nin yüz akı olmaya devam ediyor. Havadaki rekabette adını ve Türk bayrağını en tepelere çıkartan Türk Hava Yolları, filo rekabetinde de ipi göğüsleyecek gibi görünüyor.

Airbus firmasına ait A320 ailesinin en büyük ve en yeni üyesi olan A321 neo Türk Hava Yolları'na teslim edildi.

AKILLI UÇAK

Türk Hava Yolları, Cabin Flex konfigürasyonuna sahip ilk A321neo uçağını bugün Airbus'tan teslim aldı. Başarılı A320 ailesine eklenen bu son versiyon uçak, gövdeye yapılan modifikasyonlar ile kabin konfigürasyonunda esneklik sunarak, yoğun koltuk dizilimli konfigürasyonda maksimum 244 yolcuya kadar taşıma kapasitesi sağlıyor.

Filoya dâhil edilen bu ilk A321neo, Türk Hava Yolları filosundaki ilk internet sistemi takılı dar gövde uçak olma özelliği ile de önem taşıyor.

CABIN FLEX TEKNOLOJİSİ

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A321neo, bir önceki modeli A321 ile kıyaslandığında en belirgin değişiklik arka bölümde ve yolcu kapısında görülüyor. A321 konfigürasyonunda kanadın ön tarafında bulunan yolcu kapılarının kaldırıldığı A321neo'da acil çıkış kapılarına gövde ortasında, kanat üstünde yer veriliyor. Bugün opsiyon olarak sunulan Cabin Flex konfgürasyonlu A321neo'nun, 2020 yılına doğru tüm A321neo'lar için standart teşkil etmesi planlanıyor.

ÇEVREYE DUYARLI

Bugüne kadar aldığı 1900'ün üzerinde sipariş ile Airbus A321neo, ilk günden bu yana A321 CEO uçaklarına göre en az yüzde 15 yakıt tasarrufu sunuyor. A321neo ayrıca, nitrojen oksit emisyonunun otorite standartlarının yaklaşık %50'sine düşürülmesini, gürültü değerinin de yaklaşık %75 azaltılmasını sağladığı için çevre dostu konsepte sahip bir uçak tipi olarak da ön plana çıkıyor.

"DÜNYANIN EN GENÇ FİLOLARINDAN BİRİ"

Teslimi değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı; "2023 hedeflerine ulaşmamızda en önemli bileşenlerden birini elbette ki yeterli ve genç bir filonun tesisi oluşturuyor. Bu gerçekten hareketle, özellikle de son birkaç yılda verdiğimiz büyük ölçekli uçak siparişleri ile süreklilikle genişlettiğimiz uçuş ağımızı destekleyen, oldukça kapsamlı bir filo kapasitesini dünyanın dört bir yanındaki yolcularımızın istifadesine sunmayı amaçlıyoruz. Ve bu bağlamda da, A320 ailesinin en yeni üyesi A321neo'yu dünyanın en genç filolarından biri olan filomuza kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise dev teslimatı sosyal medya hesabından duyurdu.

YENİ UÇAKLAR YOLDA

Türk Hava Yolları'nın bu uçağı ise, 2013 yılında verilen 92 adetlik siparişin ilki olup, 20 business ve 162 ekonomi sınıfı olmak üzere 182 koltuk içeriyor. Söz konusu siparişlerden 52 adedi de, 16 business ve 174 ekonomi sınıfı olmak üzere 190 koltuklu olarak teslim alınacak.