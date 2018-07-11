Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 4,7240 seviyesinde dengelendi.

Dün, önceki günkü hızlı yükselişinin ardından gelen satışlarla gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4,7078'den tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4,7240 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 5,5460'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 6,2705'ten işlem görüyor.

Analistler, artan ticaret savaşı tedirginliğinin piyasaları negatif etkilediğini belirterek, buna paralel doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in misillemesi nedeniyle 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne ek vergi getirileceği açıklamasının ardından Asya borsalarında yüzde 2'yi aşan, ABD vadeli işlemlerinde ise yüzde 1'e yaklaşan kayıplar görüldüğünü kaydeden analistler, Brüksel'de başlayacak NATO zirvesine katılacak Trump'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, yurt içinde cari işlemler dengesi ve ABD'de Üretici fiyat Endeksi'nin de izleneceğine değinerek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,75 seviyesinin güçlü direnç, 4,64'ün destek konumunda olduğunu dile getirdi.

DOLAR NE KADAR?

Saat 09.45 itibariyle dolar 4,73'ten işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

​Saat 09.45 itibariyle euro 5,56'dan işlem görüyor.