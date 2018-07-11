Yol Durumu
  1. Bürokrası bitecek ekonomi güçlenecek
  2. Mali disiplin örnek olacak

Aile kadına emanet

Aile kadına emanet
Çalışma, ve Aile Bakanı (ortada), bakanlıkta düzenlenen törenle eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan (solda) ve eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'dan (sağda) görevi devraldı. Bakanlar birbirlerini çiçek vererek kutladılar. Eski bakanlardan Atilla Koç'un kızı olan Zümrüt Selçuk yapılan hizmetleri daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.
Etiketler: ,
  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ