Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk (ortada), bakanlıkta düzenlenen törenle eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan (solda) ve eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'dan (sağda) görevi devraldı. Bakanlar birbirlerini çiçek vererek kutladılar. Eski bakanlardan Atilla Koç'un kızı olan Zümrüt Selçuk yapılan hizmetleri daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.
Aile kadına emanet
Etiketler: Sosyal Hizmetler , Zehra Zümrüt Selçuk
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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