Öğrenciye yaz maaşı

Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı kapsamında her yıl 100 bin, 5 yılda 500 bin üniversiteli gence 3 aylık yaz döneminde çalışma fırsatı yaratılacak. Gençler yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği, ağaç dikimi gibi işler yaparak cep harçlığı biriktirecek bir yandan da toplum yararına çalışmış olacak. Gençlere 1 aylık hizmetleri sonunda net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, gençlerin sigortalarının 18-25 yaş arasında başlayacağını belirterek, "7 milyon üniversite öğrencisi için bulunmaz fırsat" dedi. Sarıeroğlu, "Burs ve kredi imkanlarımız var, aylık olarak da katkımız olacak. 3 ay boyunca aldıkları ücret, bir sene boyunca burs ve kredi imkanlarından aldıklarından daha yüksek bir miktara tekabül ediyor" diye konuştu.
KUPON MODELİ BAŞLATILACAK
Jülide Sarıeroğlu, uygulamayı bu sene itibarıyla yetiştirmeye çalışacaklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 500 bin üniversite öğrencimizi sosyal çalışma programlarından faydalandırarak katkı sağlamış ve sigortalılıklarını başlatmış olacağız" dedi. Nitelikli istihdam için 10 bin liralık kupon modeli de bu ayı itibariyle başlayacak.Sarıeroğlu, "Geleceğin meslekleri denilen alanlar belirledik. Gençlerimize mevcut niteliklerini arttırarak eğitim alma imkanı sunuyoruz" şeklinde konuştu.
KUPON MODELİ BAŞLATILACAK
Jülide Sarıeroğlu, uygulamayı bu sene itibarıyla yetiştirmeye çalışacaklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 500 bin üniversite öğrencimizi sosyal çalışma programlarından faydalandırarak katkı sağlamış ve sigortalılıklarını başlatmış olacağız" dedi. Nitelikli istihdam için 10 bin liralık kupon modeli de bu ayı itibariyle başlayacak.Sarıeroğlu, "Geleceğin meslekleri denilen alanlar belirledik. Gençlerimize mevcut niteliklerini arttırarak eğitim alma imkanı sunuyoruz" şeklinde konuştu.
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