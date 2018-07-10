Temmuz ayı ile birlikte memur maaşlarına 3 ayrı artış yansıtılacak. Maaşlarına yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı alan memurların enflasyon farkı da yüzde 5.17 oldu. Memurların üçüncü zamları ise her ay aldıkları aile yardımlarında gerçekleşecek. Halen memurlara çalışmayan eşleri için 231 lira 64 kuruş ödeniyor. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28, 6 yaş üstü için 27,14 lira olarak uygulanıyor. Temmuz zammı yüzde 3.5 + 5.17 olunca eş yardımı 231 lira 64 kuruştan 251 lira 72 kuruşa yükseldi. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54 lira 28 kuruştan 58 lira 97 kuruşa, 6 yaş üstü için 27 lira 14 kuruştan 29 lira 48 kuruşa ulaştı. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340 lira 20 kuruş ödenirken; bu tutar 369 lira 62 kuruşa çıktı. Çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.
İki çocuklu memura 370 lira
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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