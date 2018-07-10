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ve ne kadar? (10 Temmuz 2018 serbest piyasa fiyatları)

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Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada 4,6750 liradan, 5,4880 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,6730 liradan alınan dolar, 4,6750 liradan satılıyor. 5,4860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4880 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5880 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3960 lira olmuştu.

DOLAR NE KADAR?

Saat 09.20 itibariyle dolar 4,66'dan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

​Saat 09.20 itibariyle 5,47'den işlem görüyor.

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 09:24
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