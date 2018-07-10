50 bin hacker aranıyor

Tüm dünyayı tehdit eden siber saldırılar gerek kamu kurumlarını gerekse finans şirketlerini hedef alınca bunları önlemek için tedbirler aranmaya başladı. Saldırıları önlemek için hem devlet hem özel sektör siber güvenlik orduları kuracak. Türkiye'nin en az 50 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacının olduğunu söyleyen SODER Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Doğan Güneş, "Bu açığı gidermek için İstanbul Aydın Üniversitesi ile ortak bir siber güvenlik eğitimi başlatıyoruz" dedi.
HERKES KATILABİLİR
Doğan Güneş, "Devletin bilişim altyapısında çalışacak çok sayıda uzmana ihtiyaç var. Bunun yanında bankalar, finans kurumları, üniversiteler ve e-ticaretle uğraşan kuruluşlarda da ihtiyaçlar arttı. Dolayısıyla şu an siber güvenlik alanında ciddi bir boşluk var. Devlet kurumlarının, bu boşluğun bir bölümünü özel sektörden hizmet alımı yaparak gidermesi gerekir" diye konuştu. Güneş, bu boşluğun kapatılması için İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 60 saatlik bir siber güvenlik eğitimi planladığını söyledi. "Önümüzdeki yıllarda gerek özel sektöre gerekse devlete 50 bin siber güvenlik uzmanı ihtiyacı doğacağını öngörüyoruz" diyen Güneş, 'Beyaz hacker' diye tabir edilen siber güvenlik ve siber olaylarla mücadele uzmanlarını, bilgiyi faydalı yönde kullanmaları için eğittiklerini ifade etti. Güneş, "Eğitime, ağırlıklı olarak matematik, bilgisayar gibi alanlardan mezun olanların ilgi duyacağı düşünülse de çok fazla teknik altyapı istemeyen bir eğitim. Temel düzeyde bir bilgisayar bilgisine sahip olan herkes, uzmanlaşabilir" diye konuştu.
YÜKSEK ÜCRET ALIYORLAR
Siber güvenlik uzmanı olmak için açılacak eğitim programına katılanlara iş garantisi de veriliyor. Siber güvenlik uzmanlarının işe başlama maaşı 4-5 bin TL arasında değişiyor. Tecrübe kazanıp uzmanlaşanların maaşları ise 15-20 bin TL'lere kadar yükseliyor.
HERKES KATILABİLİR
Doğan Güneş, "Devletin bilişim altyapısında çalışacak çok sayıda uzmana ihtiyaç var. Bunun yanında bankalar, finans kurumları, üniversiteler ve e-ticaretle uğraşan kuruluşlarda da ihtiyaçlar arttı. Dolayısıyla şu an siber güvenlik alanında ciddi bir boşluk var. Devlet kurumlarının, bu boşluğun bir bölümünü özel sektörden hizmet alımı yaparak gidermesi gerekir" diye konuştu. Güneş, bu boşluğun kapatılması için İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 60 saatlik bir siber güvenlik eğitimi planladığını söyledi. "Önümüzdeki yıllarda gerek özel sektöre gerekse devlete 50 bin siber güvenlik uzmanı ihtiyacı doğacağını öngörüyoruz" diyen Güneş, 'Beyaz hacker' diye tabir edilen siber güvenlik ve siber olaylarla mücadele uzmanlarını, bilgiyi faydalı yönde kullanmaları için eğittiklerini ifade etti. Güneş, "Eğitime, ağırlıklı olarak matematik, bilgisayar gibi alanlardan mezun olanların ilgi duyacağı düşünülse de çok fazla teknik altyapı istemeyen bir eğitim. Temel düzeyde bir bilgisayar bilgisine sahip olan herkes, uzmanlaşabilir" diye konuştu.
YÜKSEK ÜCRET ALIYORLAR
Siber güvenlik uzmanı olmak için açılacak eğitim programına katılanlara iş garantisi de veriliyor. Siber güvenlik uzmanlarının işe başlama maaşı 4-5 bin TL arasında değişiyor. Tecrübe kazanıp uzmanlaşanların maaşları ise 15-20 bin TL'lere kadar yükseliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.