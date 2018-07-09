Dolar düşmeye devam ediyor

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve dolar ın diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesinin desteği ile haftaya pozitif bir başlangıç yapan Türk lirası, günün ilk yarısında diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha güçlü bir performans gösterdi.

Türk lirası, dolar karşısında yüzde 1,3'lük değer kazancıyla en fazla yükselen gelişmekte olan ülke para birimi olurken, onu yüzde 1 ile Polonya zlotisi ve yüzde 0,7 ile Güney Afrika randı izledi.

Dolar/TL, günün ilk yarısında 4,5125 ile 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 13.10 itibarıyla 4,5150 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,1 azalışla 5,3160'tan, sterlin/TL de yüzde 0,9 düşüşle 6,0250'den işlem görüyor.

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören ile sonrasında açıklanacak kabine üyelerinin ve Hazine'nin düzenlediği tahvil ihalelerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,49'un destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 4,55'in ise direnç konumuna gelebileceğini söyledi.