Vatandaşa kart müjdesi

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren, kredi kartlarında adeta bir eziyete dönüşen limit azaltma çilesi sona eriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu konuda gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Kurum, tüketicinin müşterisi olduğu kuruluştaki banka ve kredi kartında limiti düşürme hakkı olduğunu belirterek, yaptığı değişiklikle bankalara kart hamilinden 'limit azaltım' işlemlerinde açık beyan almayı zorunlu kıldı. Bankalar, kredi kartı limitlerinin azaltılmasına yönelik talebi en geç 7 gün içinde yerine getirmek zorunda olacak. Bu düzenlemeye uymayan kuruluşlara idari para cezası kesilecek.
TÜKETİCİ KORUMADA
Yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:
KART hamili, talep etmek suretiyle kart limiti veya toplam kart limitini azaltmak, kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahip.
KART limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına, kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunlu hale getirildi.
ŞUBELER kanalıyla yapılan kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına veya kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan limit azaltma ya da iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunludur.
ŞİKAYET ÇOK
Öte yandan geçen yıl BDDK'ya gelen şikayetlerin yaklaşık yüzde 30'u bireysel kredilere ilişkin oldu. Kurum'a yaklaşık 65 bin şikayet gelirken, bireysel ürün ve hizmetlere ilişkin inceleme talepleri Finansal Tüketici İlişikleri Daire Başkanlığı'nca denetime konu edildi. Bireysel kredilere ilişkin şikayetlerde de ağırlıklı olarak 'kara liste, kredi notu, sicil affı, kredinin erken ödenmesi, yeniden yapılandırma' başı çekti
HAZAL ATEŞ
TÜKETİCİ KORUMADA
Yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:
KART hamili, talep etmek suretiyle kart limiti veya toplam kart limitini azaltmak, kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahip.
KART limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına, kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunlu hale getirildi.
ŞUBELER kanalıyla yapılan kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına veya kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan limit azaltma ya da iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunludur.
ŞİKAYET ÇOK
Öte yandan geçen yıl BDDK'ya gelen şikayetlerin yaklaşık yüzde 30'u bireysel kredilere ilişkin oldu. Kurum'a yaklaşık 65 bin şikayet gelirken, bireysel ürün ve hizmetlere ilişkin inceleme talepleri Finansal Tüketici İlişikleri Daire Başkanlığı'nca denetime konu edildi. Bireysel kredilere ilişkin şikayetlerde de ağırlıklı olarak 'kara liste, kredi notu, sicil affı, kredinin erken ödenmesi, yeniden yapılandırma' başı çekti
HAZAL ATEŞ
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