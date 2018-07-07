Enerji Bakanlığı enerji verimliliğinde daha etkin denetim için harekete geçti. 'Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği'ne göre, enerji verimliliği ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olan tesis ve kişiler hem periyodik hem de ihbar yoluyla denetlenecek. Enerji verimliliğiyle ilgili kurallara uymayanlara 500 liradan 50 bin liraya kadar cezalar verilecek.
Enerjide ihbarla denetim dönemi
Etiketler: enerji
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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