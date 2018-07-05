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'deki milyonerlerin serveti rekor kırdı

'deki milyonerlerin toplam serveti 2018 Mayıs ayı itibariyle 1 trilyon lirayı aştı. 2018'in ilk 5 ayında milyoner sayısı 17 bin 886 kişi artarak toplam 156 bin 886 kişiye ulaştı. Milyoner başına düşen ortalama rakam ise 6 milyon 612 bin lira olarak hesaplandı.

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı mayıs sonunda 157 bine dayanırken, milyonerlerin toplam mevduatı da ilk kez 1 trilyon liranın üzerine çıktı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı mayıs sonu itibarıyla 156 bin 866'ya çıktı. Böylece geçen yılın sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayısı, 5 ayda 17 bin 886 kişi arttı.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 11:50
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