Bankalar imzaladı! Artık hiçbir ücret ödemeden kullanılabilecek...

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım müşterileri, bu bankaların tüm ATM'lerini işlem limitleri dahilinde hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek.

2009 YILINDAN BERİ UYGULANIYOR

Söz konusu bankaların ortak açıklamasına göre, banka müşterilerinin başka bir banka ATM'sini kullanarak kendi hesabı ya da kredi kartına ilişkin finansal işlemler gerçekleştirmesini sağlayan "Ortak ATM Sistemi", Bankalararası Kart Merkezi nezdinde kurulan sistemle 2009 yılından beri uygulanıyor.

Mevcut sistemde, bir başka banka ATM'sini kullanan müşteri, alınan hizmet karşılığında komisyon/masraf ücreti ödüyor. İşlemlerin masraf ya da komisyona tabi olması, ATM sisteminden yeteri düzeyde faydalanılamamasına yol açıyor.

Diğer taraftan bankalar, müşterilerine daha yaygın bir kanaldan ulaşabilmek adına ATM ağlarını yüksek maliyetlere katlanarak genişletiyor. Kullanılan ATM'lerin ithalat yoluyla edinilebildiği, bir ATM'nin ortalama 20 bin avro civarında maliyeti olduğu göz önüne alındığında bu bedellerin Türkiye'nin dış ticaret açığına olumsuz etkileri bulunuyor.

Ortak ATM sisteminden arzu edilen sonuçların elde edilebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, ilk etapta Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları bir araya gelerek "Ücretsiz Ortak ATM Kullanımı" sistemini 4 Nisan 2018'de imzalanan protokol ile hayata geçirmişti.

Buna göre, söz konusu bankalara ait yaklaşık 15 bin adet ortak ATM'den yapılabilen para yatırma, para çekme, bakiye sorgulama, kredi kartı borç sorgulama, kredi kartı limit sorgulama ve kredi kartı borç ödeme işlemleri bu bankaların müşterileri tarafından işlem limitleri dahilinde ücretsiz yapılabilecek.

Protokole imza atan bankalarca, aynı noktada yan yana bulunan ATM'ler ile ilgili verimlilik esasına göre optimizasyon çalışmaları da başlatıldı. Böylelikle mevcut ATM'lerin çok daha verimli konumlandırılması, müşterilerin finansal hizmetlere erişim düzeyinin arttırılması, ayrıca orta ve uzun vadede ATM cihazı ithalatının azalarak Türkiye'nin dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlanması hedefleniyor.

Protokolde yer alan bankaların toplam kredi kartı sayıları yaklaşık 13 milyon adet, banka kartı sayıları 55 milyon adede ulaşıyor. Söz konusu bankaların Eylül 2017'de vardığı mutabakat çerçevesinde, toplamda 360 bin adede ulaşan POS terminallerinin ortak kullanıma açılması ile de önemli bir maliyet kalemi minimize edildi.

Bu ve kurulacak benzeri operasyonel birliktelikler ile katılımcı bankaların operasyonel maliyetlerinin düşürülmesine, dolayısıyla faizin unsurlarından biri olan operasyonel maliyetlerin bu şekilde azaltılması ile faizlerin aşağı doğru seyrine pozitif katkı sağlanacak.

"BU İŞ BİRLİĞİNE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ATM AĞIYLA KATILIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, şunları kaydetti:

"Bu iş birliğine Türkiye'nin en büyük ATM ağıyla katılıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. ATM'lerin çok daha kolay erişilebilir ve ücretsiz kullanımı ile müşteri alışkanlıklarının da değişmesini, konvansiyonel şube bankacılığının işlem payının azalmasını, dolayısıyla genel olarak operasyonel süreçlerin daha iyi yönetilmesi ile sektörün hizmet kalitesinin artacağını öngörüyoruz. Bu ve benzeri birliktelikler, bankaların operasyonel maliyetlerinin azaltılmasına, dolayısıyla en nihayetinde faizlerin aşağı yönlü hareketine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bu ortaklık milli sermayenin ülkemiz sınırları içinde kalması, sınırlı kaynakların etkin ve verimli kullanılması açısından da büyük öneme sahiptir. Bu iş birlikteliğinin birlikte atacağımız diğer adımlara örnek teşkil etmesini ve müşterilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, katılımcı tüm bankalara teşekkürlerimi sunuyorum."

"HEM MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ HEM ÜLKE MENFAATİ ADINA ÖNEMLİ BİR YATIRIM"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da müşterileri olsun ya da olmasın, Türkiye'de herkesin bankacılık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını istediklerini belirterek, "Ortak ATM, hem müşteri memnuniyeti hem ülke menfaati adına son derece önemli bir yatırım. Bu iş birliği sayesinde bankacılık işlemlerini Ortak ATM üzerinde gerçekleştirenler, komisyon ödeme çekincesi de yaşamayacak. Bu uygulamanın şube dışı işlem alışkanlığını artırarak bankacılık hizmet kalitemizi olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda ATM ithalatını azaltarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak bu uygulamaya destek veren tüm bankalara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRE ÖRNEK OLACAK BİR PROJE"

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ise "Güçlü Türkiye'nin lider bankası olma vizyonumuzun merkezinde dijitalleşme yer alıyor. Çünkü müşterilerimizin zamanı çok değerli. Ortak ATM projesi de bu anlayışımızın bir parçası. İşlemlerde komisyon alınmaması ve daha fazla ATM'den işlem yapılabilecek olması müşteri memnuniyetine önemli bir katkı sağlayacaktır. Milli servetimizi koruyan bu proje sektörümüze de örnek olacak, maliyetlerin müşteri lehine değişmesini sağlayacaktır. Bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BANKACILIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAK"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran Ortak ATM uygulaması ile vatandaşların artık daha fazla kanaldan ücretsiz bir şekilde yararlanacağını bildirerek, "Bankaların ATM kaynaklı katlandığı maliyetlerde bir düşüş beklerken, hizmet standartlarında belirgin bir artışın olacağını bekliyorum. Bu ortaklığa katkı sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ÜLKE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞIZ"

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş da 15 bin noktadan müşterilere ücretsiz işlem yapma imkanı sunan bir sistemi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bankacılık işlemleri açısından müşterilerimize ciddi bir kolaylık getiriyoruz. Bunun yanında ATM cihazları için her bankanın üstlendiği ciddi maliyetleri de ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu sayede ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağız. Kamu bankalarının farklı alanlarda yapacakları yeni işbirlikleri ile de bu katkının artarak süreceğine inanıyorum."