Ankara, Kastamonu, Kırklareli ve Çankırı'da bazı alanların, teknoloji geliştirme bölgesi olarak tespit edilmesine karar verildi. Bakanlar Kurulu kararına göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde sınırları belirlenen alanın 'TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi', Kastamonu'nun Merkez ilçesi Gölemirler Köyü'ndeki alanın 'Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi', Kırklareli'nin Merkez ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki alanın 'Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi', Çankırı'nın Eldivan ilçesi Hisarcıkkayı Köyü'ndeki alanın 'Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi' olarak kullanılması kararlaştırıldı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ostim Mahallesi'ndeki yer 'Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı', Nevşehir'in Merkez ilçesi Yeni Mahalle 3'üncü mıntıka noktası 'Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı', İstanbul'un Avcılar ilçesi Avcılar Mahallesi'ndeki alan 'İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı' olarak belirlendi. İstanbul'un Sarıyer ilçesi Mirgün Mahallesi'ndeki 'İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (İTÜ Ayazağa Arı Teknokent-1) ise sınırlarının yeniden tespit edilesine karar verildi.
4 teknoloji geliştirme merkezi geliyor
Etiketler: İstanbul Teknik Üniversitesi , Kırklareli Üniversitesi , Kastamonu , Kırklareli , Çankırı , Nevşehir , İstanbul Üniversitesi , İstanbul , Ankara
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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