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a 3 artış

Temmuz’da lara 3 var. Yüzde 3.5 zammına ilaveten yüzde 3.27 enflasyon farkı görünürken, aile yardımı da yükselecek

Memura 3 artış
Memurlara Temmuz'da 3 göründü. Yüzde 3.5 zammına ilaveten enflasyon farkı da ortaya çıkarken, her ay ödenen aile yardımı da artacak. ların Temmuz zammı geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmişti. Ayrıca bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı verileceği de karara bağlanmıştı. 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 çıktı. Yani şimdiden memurlara yüzde 2.39'luk fark çıktı. Ekonomistlerin tahminlerine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.27 çıkarsa, memurların enflasyon farkı yüzde 3.27'ye yükselecek. Bu durumda memurlar Temmuz'da yüzde 3.5 zam + yüzde 3.27 enflasyon farkı alacak. Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı da artacak. Temmuz zammı yüzde 3.5 + 3.27 olursa, eş yardımı 231,64 liradan 247,32 liraya yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan 57,95 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liradan 28,97 liraya ulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340,20 lira ödenirken; bu tutar 363,23 liraya yükselecek.
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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