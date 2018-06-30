Yol Durumu
  1. KİT'lerdeki taşeronlara müjde

faiz oranlarında değişiklik

işlemlerinde uygulanan faiz oranlarına yeni bir düzenleme geldi. Türk lirası cinsinden işlemlerde azami gecikme faiz oranı 2,02'den 2,52'ye yükseltilirken, yabancı para cinsinden işlemlerde ise oran 1,62'den 2,12'ye yükseltildi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kart düzenlemesi

TCMB'nin "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliği"nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Etiketler: ,
  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 12:00
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar