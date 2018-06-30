TCMB'nin "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliği"nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kredi kartı faiz oranlarında değişiklik
Kredi kartı işlemlerinde uygulanan faiz oranlarına yeni bir düzenleme geldi. Türk lirası cinsinden işlemlerde azami gecikme faiz oranı 2,02'den 2,52'ye yükseltilirken, yabancı para cinsinden işlemlerde ise oran 1,62'den 2,12'ye yükseltildi.
Etiketler: Resmi Gazete , kredi kartı
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