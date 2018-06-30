Emekli müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına çözüm üretmenin yanında, sosyal hayatlarını daha rahat geçirmeleri amaçlayan Deniz- Bank, Emekliler Günü'nü avantajlı ürün ve hizmetleriyle kutluyor. 'Emeklilere Hürmetlerimizle' yaklaşımını benimseyen DenizBank, maaşını 3 yıl boyunca alma sözü veren emeklilere 450 liraya varan nakit kazanma fırsatı sağlamanın yanında, emekli tanıdıklarını DenizBank'a yönlendirenlere, kişi başına 100 lira nakit hediye kazanma avantajı sunuyor. Bununla birlikte, prim borcu olanların borcunu ödeyerek emeklilik hakkı imkanı sağlayan, 4 ay ödeme ötelemeli kredi ürünü sunan banka, Türkiye genelinde yaptığı marka işbirlikleri ve indirim kampanyaları ile de emeklilerin hayatına değer katıyor. DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, "Yıllarca çalışmış, üretmiş ve ülkemizin yarınlarının inşasında önemli rol oynayan emeklilerimizin hayatını Deniz'de güzel kılmak da bizim için büyük bir öncelik. Bugün Türkiye'de 12 milyonun üzerinde emeklimiz bulunuyor ve emeklilere verilen değer, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden biri" dedi.
Emeklilere promosyon kampanyası
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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