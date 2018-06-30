Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Temmuz ayında elektrik fiyatlarında artış yapılmamasını kararlaştırdı. Sektör temsilcileri, döviz kurunun maliyetler üzerinde oluşturduğu baskıya rağmen elektrik fiyatlarındaki artışın hükümet tarafından gerek görülmediğine dikkati çekerek, seçim sonrası piyasalardaki normalleşmeye ilişkin ilk sinyali verdi. Daha önce akaryakıtta fiyatları sabitleyen hükümet böylece elektrikte de benzer bir adım atmış oldu.
Elektriğe zam yok
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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