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Elektriğe yok

Elektriğe zam yok
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Temmuz ayında fiyatlarında artış yapılmamasını kararlaştırdı. Sektör temsilcileri, döviz kurunun maliyetler üzerinde oluşturduğu baskıya rağmen elektrik fiyatlarındaki artışın hükümet tarafından gerek görülmediğine dikkati çekerek, seçim sonrası piyasalardaki normalleşmeye ilişkin ilk sinyali verdi. Daha önce akaryakıtta fiyatları sabitleyen hükümet böylece elektrikte de benzer bir adım atmış oldu.
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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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