Doğa Sigorta İTÜ Spor’a sponsor oldu

DOĞA Sigorta, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Spor Kulübü ile spora destek, gençlere daha iyi bir gelecek için sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza törenine Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı ile İTÜ Spor Kulübü Başkanı Harun Erdenay katıldı. Anlaşma kapsamında, Doğa Sigorta İTÜ Spor Kulübü'nün Amerikan futbolu, Basketbol U18 ve Voleybol gibi en çok talep gören amatör branşların takımlarına sponsor olacak. Ayrıca, İTÜ Spor Kulübü'nün basketbol spor okullarında farklı yaş gruplarından gençlere 1 yıllık burs verilecek. Nihat Kırmızı, özellikle spora ve gençliğe yatırım yapmanın önemine inandıklarını kaydederek, "Bu sebeple, İTÜ Spor Kulübü gibi köklü bir kulübe destek olmaktan, gençlere fayda sağlamaktan onur duyuyoruz" dedi.
Etiketler: İstanbul Teknik Üniversitesi , sigorta , harun erdenay , spor kulüp , Basketbol , İTÜ
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.