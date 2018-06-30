Yol Durumu
  1. VHV’den mimarlara güvence
  2. Koru’dan teminat bulunamayan risklere yeni çözümler

Doğa Spor’a sponsor oldu

Doğa Sigorta İTÜ Spor’a sponsor oldu
DOĞA Sigorta, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Spor Kulübü ile spora destek, gençlere daha iyi bir gelecek için sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza törenine Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı ile İTÜ Spor Kulübü Başkanı Harun Erdenay katıldı. Anlaşma kapsamında, Doğa Spor Kulübü'nün Amerikan futbolu, Basketbol U18 ve Voleybol gibi en çok talep gören amatör branşların takımlarına sponsor olacak. Ayrıca, İTÜ Spor Kulübü'nün spor okullarında farklı yaş gruplarından gençlere 1 yıllık burs verilecek. Nihat Kırmızı, özellikle spora ve gençliğe yatırım yapmanın önemine inandıklarını kaydederek, "Bu sebeple, İTÜ Spor Kulübü gibi köklü bir kulübe destek olmaktan, gençlere fayda sağlamaktan onur duyuyoruz" dedi.
Etiketler: , , , , ,
  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar