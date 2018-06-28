THY, 'Kablosuz Uçak İçi Eğlendirici Sistem' uygulamasını yolcularının hizmetine sundu. THY, THY Teknik ile HAVELSAN işbirliğiyle, Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen, kablosuz uçak içi eğlence sisteminin ilk kullanıcısı oldu. İlk etapta THY'nin koltuk arkası ekran 44 dar gövde uçağında uygulanacak sistem ile yolcular kişisel elektronik cihazları üzerinden sisteme bağlanabilecek. Hayata geçen sistem ile THY filosunda uçak içi eğlence sistemine sahip uçakların oranı yüzde 95'e ulaşacak.
Uçakta wi-fi ile eğlence
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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