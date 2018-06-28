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Fiyatlar düştü

Fiyatlar düştü
Türkiye, fiyat artışlarına karşı ithalat yöntemine ba��vurduğu için ilk adımı attı. 'nin, Zeytin Dalı operasyonunun gerçekleştirildiği bölgeden 4 bin ton patates alındı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Fiyatlar, pazarda 2 liraya geriledi" dedi. Zeybekci, şöyle devam etti: "Suriye ile ticaretimiz sadece ve sadece Türk Lirası ile yapılıyor. İthalata sıcak bakmıyoruz ama içerde spekülatör engellenmeli."
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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