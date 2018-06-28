Türkiye, fiyat artışlarına karşı ithalat yöntemine ba��vurduğu patates için ilk adımı attı. Suriye'nin, Zeytin Dalı operasyonunun gerçekleştirildiği bölgeden 4 bin ton patates alındı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Fiyatlar, pazarda 2 liraya geriledi" dedi. Zeybekci, şöyle devam etti: "Suriye ile ticaretimiz sadece ve sadece Türk Lirası ile yapılıyor. İthalata sıcak bakmıyoruz ama içerde spekülatör engellenmeli."
Fiyatlar düştü
Etiketler: Nihat Zeybekci , Suriye , Türkiye , patates
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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