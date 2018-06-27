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Yüzen saray ’da

Yüzen saray Bodrum’da
Suudi Arabistan'ın önde gelen ailelerinden Al Nahyan'a mensup işadamı 'e ait olduğu belirtilen, 73 metre uzunluğunda ve 50 milyon dolar değerindeki 'Coral Ocean' isimle yat, bu sabah, 'ın Rodos Adası'ndan 'a getirildi. Yalıkavak Koyu açıklarında demirlenen dev yat, daha sonra Yalıkavak Limanı'na yanaştırıldı. Mini denizaltısı, helikopter pisti, sauna, sinema salonu, fitness merkezi, 2'si kapalı 3 havuzu bulunan, 19 kişilik personelin görev yaptığı yat, yerliyabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Limana yanaştırılan lüks yata Aliağa rafinerisinden getirilen 17 tanker ile yaklaşık 2 milyon liralık akaryakıt ile Bodrum şehir merkezindeki bir toptancıdan, yaklaşık 800 bin liralık gıda takviyesinin yapıldığı belirtildi. Yat personeli, yiyecekleri kasalarla 2 saat boyunca yata taşıdı.



'de Denizlerimizi Koruyalım Vakfı'nı kuran, başta köpekbalıkları olmak üzere okyanusta yaşayan memelilerin yaşamını yakından takip eden ve iyi bir dalgıç olan Şeyh Abdul Mohsen Abdulmedik Al Sheikh'in, ailesiyle birkaç gün içinde özel jetle Milas- Bodrum Havalimanı'na geleceği, oradan helikopterle yata geçeceği öğrenildi.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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