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TL’ye yatırımın tam zamanı

TL’ye yatırımın tam zamanı
Dünyanın önde gelen yatırımcılarından olan ve 'para sihirbazı' olarak tanımlanan Mobius Capital Partner Kurucusu Mark Mobius, varlıkların alınabileceğini ve yatırım yapılabileceğini söyledi. Mobius, "Türk Lirası çok değer kaybetti. Yatırımcılar beni arıyor. 'Ne yapalım' diye, 'Ne güzel ucuz bir para' diyorum. 'Euronuz, dolarınız var, varlık alabilir, yatırım yapabilirsiniz' diyorum. Paranın ucuz olması her zaman kötü olacak diye bir şey yok" diye konuştu. Mobius, ve diğer gelişmekte olan ülkeleri hızlı büyüdükleri için sevdiklerini belirterek, bu ülkelerin genç nüfusuyla ve demogratif olarak büyük fırsat sunduğunu kaydetti.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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