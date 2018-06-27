Uzun zamandır Türkiye'de satış ve servis hizmeti vereceği söylenen Tesla'nın, yılsonuna kadar ilk mağazasını açacağı belirtildi. Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucu ortağı ve CEO'su Elon Musk'un, açılışında bizzat bulunacağını söylediği mağaza Zorlu Center Alışveriş Merkezi'nde olacak. Ancak bu mağazada şu anlık sadece Model S ve Model X'in satış hizmetleri gerçekleştirilecek. Tesla, asıl yatırımı ise satış sonrası hizmetler ayağına gerçekleştirecek. Bu kapsamda Bakırköy'de bulunan Otomol Otomotiv ile anlaşan marka, servis noktasını yıl bitmeden bu noktada açacak.
Tesla Zorlu’ya gelıyor
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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