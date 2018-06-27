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luya müjde

60 günden fazla prim borcu olanlar, yıl sonuna kadar ve üniversite hastanelerinden ücret ödemeden yararlanabilecek

Borçluya müjde
Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar dikkat! Borcu nedeniyle Medula tarafından provizyon verilmeyen vatandaşlar, bu yılın sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecek. 8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 Sayılı Kanun'un 1'inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28 Ocak 2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 'de yayımlandı.

YIL SONUNA KADAR
Buna göre, prim borcu olup, borç süresi 60 günü geçen vatandaşlar yıl sonuna kadar ve bağlı kurumları ile üniversite hastanelerinden ücret ödemeden faydalanmaya devam edecek. Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren torba yasayla ne hiç girmeyenlere Genel Sağlık Sigortası borcu için önemli bir imkan sağlanmıştı. Buna göre, Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan, 30 Kasım 2018'e kadar gelir testine başvuran kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Hane içinde kişi başı geliri asgari ücretin 3'te 1'inden (676,5 lira) az çıkanların borcu silinecek.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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