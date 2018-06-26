Şimdi icraat zamanı

Seçimlerde Türkiye'nin oyunu istikrarın devamından yana kullanması iş dünyası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Sonuçların kendilerine geleceğin Türkiye'sini inşa etme fırsatı verdiğini söyleyen iş dünyası, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve patronlar, "Siyasi istikrarın güçlenmesi daha da güçlü bir ekonominin de önünü açacak. Ülkemiz ve milletimiz için çok daha parlak bir geleceği birlikte inşa edeceğiz" dedi.
Rifat Hisarcıklıoğlu / TOBB Başkanı: Yeni yönetim sistemi, ülkemizde istikrar ve güvenin daha da güçlenmesi açısından büyük bir fırsattır. Yeni dönemde bu güven ve istikrarla yeni bir sıçrama gerçekleştirmek mümkündür. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa zamanıdır.
TÜSİAD: Yeni meclisimizin katılımcı kanun yapma, etkin denetim ve partiler arası uzlaşmaya dayalı yeni bir çalışma geleneği oluşturmayı başarmasını temenni ediyoruz. Şimdi yeni yasama ve yürütme erkinin acil olarak odaklanması gereken kapsamlı bir politika ve reform gündemi var.
Şekib Avdagiç / İTO Başkanı: Daha hızlı ve güçlü bir yönetim dönemine girdik. Seçim sonrası planlarımızda ileri teknolojiye dayalı bir ufuk planlıyoruz.
Erdal Bahçıvan / İSO Başkanı: Yeni dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin ana gündem olmasını bekliyoruz.
İlhan Erdal / MÜSİAD Ankara Başkanı: Millet iradesi, istikrardan ve daha güçlü bir Türkiye'den yana tavır ortaya koydu. Yapılacak ilk iş, Türkiye için aynı zeminde buluşulması, sorumluluk alınmasıdır.
TÜRKONFED: Zaman, demokrasi ve ekonomi için uzlaşma zamanıdır. Gelişmiş bir ekonomi ancak gelişmiş bir demokrasi kültürüyle mümkündür.
Mehmet Büyükekşi / TİM Başkanı: Beklentimiz istikrarlı bir 5 yıllık dönem ve hızlı karar alınmasını sağlayacak yeni sistemin bileşenlerin tam anlamıyla uygulanması.
Nazmi Durbakayım / İNDER Başkanı: Bizler, yeni dönemde daha da rasyonel çalışarak, istihdamın ve kalitenin artmasını sağlamak için daha fazla çalışmaya başlayacağız.
Erkan Güral / TÜGİK Genel Başkanı: Tüm kesimlerin, mazeretlere sığınmadan olanca hızıyla çalışmak ve üretmek zorunda olduğu yeni bir döneme adım atmış bulunmaktayız.
Celal Koloğlu / İNTES Başkanı: Yeni yönetim sistemi, ülkemizde istikrar ve güven ortamının güçlenmesine çok büyük katkıda bulunacaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında milletimize hizmet verecek yüce meclisimiz Türkiye'yi dünya ekonomik liginde üst sıraya taşıyacaktır.
Bendevi Palandöken / TESK Genel Başkanı: Yeni hükümet kurulur kurulmaz öncelikli olarak halkın sorunlarıyla ilgilenmeli ve ekonomideki yapısal reformlar bir an önce hayata geçirilmeli.
Mustafa Gültepe / İHKİB Başkanı: Her yıl önümüze yeni hedefler koyuyor, ihracat çıtasını daha da yukarılara taşımak için emek harcıyoruz. Bunu ancak istikrarlı bir ekonomi içinde gerçekleştirebiliriz. Türkiye, istikrar ile yeni ihracat rekorlarına imza atacaktır.
İbrahim Burkay / BTSO Başkanı: Üretimden istihdama, yatırımdan ihracata kadar her alanda hızlı kararlar alabilecek yapıya kavuşan ülkemiz, yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacaktır. Çok daha parlak bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.
Ahmet Öksüz / İTHİB Başkanı: Bu seçim sonuçlarıyla yalın, sonuç odaklı ve sıkı koordinasyon ile hareket edilerek ekonomik, sosyal ve siyasal atılım dönemi yaşayacağımız şahlanış döneminin kapılarını aralıyoruz.
Süleyman Orakçıoğlu / Orka Holding Başkanı: Bundan sonra yatırımları düşünmek ve istihdamı daha artırmak zorundayız. Ekonomi yönetimimizde çok deneyimli bir ekip var. Alınması gereken kararların bu yönde bir an önce alınacağına inanıyoruz.
Sinan Öncel / BMD Başkanı: Küresel ölçekte markalar çıkaracağımız bir dönem olmasını diliyorum.
Timur Bayındır / TÜROB Başkanı: Belirsizlik ortamının kalkması ile ekonomide ve turizm sektöründe canlılık artacaktır.
Mithat Yenigün / Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı: Seçim sonuçlarının, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine katkı sağlaması hepimizin en büyük temennisidir.
Şemsi Bayraktar / TZOB Genel Başkanı: Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı, toplumun bütün kesim ve sektörleri topyekun olarak ülke sorunlarına ve menfaatlerine odaklanmalıdır.
Ahmet Erdem / YASED Başkanı: Ülkemizin, global ekonomiye entegrasyonunu artırarak kalkınma sürecini devam ettirmesi ve yatırım ortamını iyileştirecek ekonomik ve yasal makro reformların hızla hayata geçirilmesi yeni dönemde de önem taşımaktadır.
Hadi Karasu / TGSD Başkanı: Bizim için istikrar çok önemli. Önümüzdeki dönemde üretimde çarkları çok daha hızlı çevirecek sağduyulu kararların hızla alınacağına inanıyorum.
Ayhan Zeytinoğlu / İKV Başkanı: Ekonomideki sorunların aşılması ve kalkınma hamlesinin devamı açısından, uluslararası sermaye akışlarının sağlanması için AB çıpasının geçerlik kazanması ve reformlara geri dönülmesi elzemdir.
Rifat Hisarcıklıoğlu / TOBB Başkanı: Yeni yönetim sistemi, ülkemizde istikrar ve güvenin daha da güçlenmesi açısından büyük bir fırsattır. Yeni dönemde bu güven ve istikrarla yeni bir sıçrama gerçekleştirmek mümkündür. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa zamanıdır.
TÜSİAD: Yeni meclisimizin katılımcı kanun yapma, etkin denetim ve partiler arası uzlaşmaya dayalı yeni bir çalışma geleneği oluşturmayı başarmasını temenni ediyoruz. Şimdi yeni yasama ve yürütme erkinin acil olarak odaklanması gereken kapsamlı bir politika ve reform gündemi var.
Şekib Avdagiç / İTO Başkanı: Daha hızlı ve güçlü bir yönetim dönemine girdik. Seçim sonrası planlarımızda ileri teknolojiye dayalı bir ufuk planlıyoruz.
Erdal Bahçıvan / İSO Başkanı: Yeni dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin ana gündem olmasını bekliyoruz.
İlhan Erdal / MÜSİAD Ankara Başkanı: Millet iradesi, istikrardan ve daha güçlü bir Türkiye'den yana tavır ortaya koydu. Yapılacak ilk iş, Türkiye için aynı zeminde buluşulması, sorumluluk alınmasıdır.
TÜRKONFED: Zaman, demokrasi ve ekonomi için uzlaşma zamanıdır. Gelişmiş bir ekonomi ancak gelişmiş bir demokrasi kültürüyle mümkündür.
Mehmet Büyükekşi / TİM Başkanı: Beklentimiz istikrarlı bir 5 yıllık dönem ve hızlı karar alınmasını sağlayacak yeni sistemin bileşenlerin tam anlamıyla uygulanması.
Nazmi Durbakayım / İNDER Başkanı: Bizler, yeni dönemde daha da rasyonel çalışarak, istihdamın ve kalitenin artmasını sağlamak için daha fazla çalışmaya başlayacağız.
Erkan Güral / TÜGİK Genel Başkanı: Tüm kesimlerin, mazeretlere sığınmadan olanca hızıyla çalışmak ve üretmek zorunda olduğu yeni bir döneme adım atmış bulunmaktayız.
Celal Koloğlu / İNTES Başkanı: Yeni yönetim sistemi, ülkemizde istikrar ve güven ortamının güçlenmesine çok büyük katkıda bulunacaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında milletimize hizmet verecek yüce meclisimiz Türkiye'yi dünya ekonomik liginde üst sıraya taşıyacaktır.
Bendevi Palandöken / TESK Genel Başkanı: Yeni hükümet kurulur kurulmaz öncelikli olarak halkın sorunlarıyla ilgilenmeli ve ekonomideki yapısal reformlar bir an önce hayata geçirilmeli.
Mustafa Gültepe / İHKİB Başkanı: Her yıl önümüze yeni hedefler koyuyor, ihracat çıtasını daha da yukarılara taşımak için emek harcıyoruz. Bunu ancak istikrarlı bir ekonomi içinde gerçekleştirebiliriz. Türkiye, istikrar ile yeni ihracat rekorlarına imza atacaktır.
İbrahim Burkay / BTSO Başkanı: Üretimden istihdama, yatırımdan ihracata kadar her alanda hızlı kararlar alabilecek yapıya kavuşan ülkemiz, yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacaktır. Çok daha parlak bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.
Ahmet Öksüz / İTHİB Başkanı: Bu seçim sonuçlarıyla yalın, sonuç odaklı ve sıkı koordinasyon ile hareket edilerek ekonomik, sosyal ve siyasal atılım dönemi yaşayacağımız şahlanış döneminin kapılarını aralıyoruz.
Süleyman Orakçıoğlu / Orka Holding Başkanı: Bundan sonra yatırımları düşünmek ve istihdamı daha artırmak zorundayız. Ekonomi yönetimimizde çok deneyimli bir ekip var. Alınması gereken kararların bu yönde bir an önce alınacağına inanıyoruz.
Sinan Öncel / BMD Başkanı: Küresel ölçekte markalar çıkaracağımız bir dönem olmasını diliyorum.
Timur Bayındır / TÜROB Başkanı: Belirsizlik ortamının kalkması ile ekonomide ve turizm sektöründe canlılık artacaktır.
Mithat Yenigün / Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı: Seçim sonuçlarının, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine katkı sağlaması hepimizin en büyük temennisidir.
Şemsi Bayraktar / TZOB Genel Başkanı: Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı, toplumun bütün kesim ve sektörleri topyekun olarak ülke sorunlarına ve menfaatlerine odaklanmalıdır.
Ahmet Erdem / YASED Başkanı: Ülkemizin, global ekonomiye entegrasyonunu artırarak kalkınma sürecini devam ettirmesi ve yatırım ortamını iyileştirecek ekonomik ve yasal makro reformların hızla hayata geçirilmesi yeni dönemde de önem taşımaktadır.
Hadi Karasu / TGSD Başkanı: Bizim için istikrar çok önemli. Önümüzdeki dönemde üretimde çarkları çok daha hızlı çevirecek sağduyulu kararların hızla alınacağına inanıyorum.
Ayhan Zeytinoğlu / İKV Başkanı: Ekonomideki sorunların aşılması ve kalkınma hamlesinin devamı açısından, uluslararası sermaye akışlarının sağlanması için AB çıpasının geçerlik kazanması ve reformlara geri dönülmesi elzemdir.
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