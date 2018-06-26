Piyasaya seçim morali

Algı operasyonları, kur saldırıları ve tetikçi kredi derecelendirme kuruluşlarının gerçekçi olmayan değerlendirmelerine rağmen, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda başkan seçilmesinin yanı sıra Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu sağlamasına piyasalar olumlu tepki verdi. Geçen haftayı 4.68 liradan tamlayan dolar, dün güne yüzde 3'lük düşüşle 4.5375 liradan başladı. Ardından küresel piyasalardaki hareketin etkisiyle dolar tekrar 4.69 liraya çıktı. 2 yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 19.18'den 18.84'e geriledikten sonra yüzde 19.13'e çıktı. Borsada yüzde 3.5'lik yükselişle 99 bin 394 puana kadar yükselen endeks, küresel satış dalgasının etkisiyle 95 bin seviyesine indi. Dolar günü 4.6960 liradan, Borsa da 94.008 puandan tamamladı.
OLUMLU OLUR
DenizBank Stratejisti Orkun Gödek, seçim belirsizliği fiyatlamasının ortadan kalktığını söyledi. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, "Seçmenin, muhalefetin öne çıkardığı ekonomideki sıkıntı yerine daha güçlü bir Türkiye idealine oy verdiği anlaşılıyor" dedi. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan ise yeni dönemin Türkiye için önemli bir büyüme, gelişme ve kalkınma dönemi olabileceğine dikkat çekti.
OLUMLU OLUR
DenizBank Stratejisti Orkun Gödek, seçim belirsizliği fiyatlamasının ortadan kalktığını söyledi. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, "Seçmenin, muhalefetin öne çıkardığı ekonomideki sıkıntı yerine daha güçlü bir Türkiye idealine oy verdiği anlaşılıyor" dedi. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan ise yeni dönemin Türkiye için önemli bir büyüme, gelişme ve kalkınma dönemi olabileceğine dikkat çekti.
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