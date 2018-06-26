Toptancılar ve pazar esnafı, rekor seviyelere ulaşan patates ve soğan fiyatlarının 15-20 gün içerisinde 1- 1.5 lira seviyelerine ineceğini belirtiyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toptancılık yapan Fazlı Top, "Soğan şu anda bizde 5 lira. Patates de 3- 3.5 lira. İnegöl, Afyon, Nevşehir, Niğde bu bölgelerde başladığı zaman patates kesin 1-1.5 lira arası olur" dedi.
Patates-soğan 1 TL’ye inecek
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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