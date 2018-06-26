Öncelik ekonomi

24 Haziran zaferi, AK Parti'nin seçim öncesinde vaat ettiği 'müreffeh gelecek ve ekonomide yeni dönemin' miladı oldu. Seçimin ardından gözler ekonomiye çevrildi. Ekonomide uygulanacak politikalar açısından da 'yol haritası' niteliği taşıyan AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, yeni dönemde makroekonomik ve finansal istikrar kararlı şekilde sürdürülecek, mali disiplinden taviz verilmeyecek. Enflasyon yeniden tek haneye indirilecek. Cari açık yapısal sorun olmaktan çıkarılarak kalıcı şekilde düşürülecek. Yeni dönemde, stratejik sektörler ve yenilikçi üretim kapsamında 'milli teknoloji hamlesi' başlatılacak. İstanbul Yeni Havalimanı gibi mega projeler tamamlanacak, Türkiye'nin Otomobili projesi hız kazanacak, Kanal İstanbul'a start verilecek.
İSTİKRAR EKİBİ
Yeni dönemde ekonomiyi omuzlayacak kadro en geç Temmuz'un ikinci haftası göreve başlayacak. Ekonomide tecrübeli kadrolar genç isimlerle takviye edilecek. Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıkları olarak 3 bakanlık olarak bütünleşecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 9 kurul oluşturulması planlanıyor. Bu kurullar politika önerileri yapacak.
İSTİKRAR EKİBİ
Yeni dönemde ekonomiyi omuzlayacak kadro en geç Temmuz'un ikinci haftası göreve başlayacak. Ekonomide tecrübeli kadrolar genç isimlerle takviye edilecek. Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıkları olarak 3 bakanlık olarak bütünleşecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 9 kurul oluşturulması planlanıyor. Bu kurullar politika önerileri yapacak.
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