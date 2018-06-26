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Öncelik

bitti, gözler vaatlerine döndü. Ekonomi yönetimi, yeni sistemle birlikte seri kararlar almaya imkan sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılıyor. Ekonomi yönetimi Temmuz’da işbaşı yapacak

Öncelik ekonomi
24 Haziran zaferi, AK Parti'nin öncesinde vaat ettiği 'müreffeh gelecek ve de yeni dönemin' miladı oldu. Seçimin ardından gözler ekonomiye çevrildi. Ekonomide uygulanacak politikalar açısından da 'yol haritası' niteliği taşıyan AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, yeni dönemde makroekonomik ve finansal istikrar kararlı şekilde sürdürülecek, mali disiplinden taviz verilmeyecek. Enflasyon yeniden tek haneye indirilecek. Cari açık yapısal sorun olmaktan çıkarılarak kalıcı şekilde düşürülecek. Yeni dönemde, stratejik sektörler ve yenilikçi üretim kapsamında 'milli teknoloji hamlesi' başlatılacak. Yeni Havalimanı gibi mega projeler tamamlanacak, 'nin Otomobili projesi hız kazanacak, Kanal İstanbul'a start verilecek.

İSTİKRAR EKİBİ
Yeni dönemde ekonomiyi omuzlayacak kadro en geç Temmuz'un ikinci haftası göreve başlayacak. Ekonomide tecrübeli kadrolar genç isimlerle takviye edilecek. Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıkları olarak 3 bakanlık olarak bütünleşecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 9 kurul oluşturulması planlanıyor. Bu kurullar politika önerileri yapacak.
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