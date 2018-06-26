Dolar/TL'de seçimlerin ardından başlayan düşüş eğilimi yerini dün öğle saatlerinden itibaren yükselişe bırakmıştı. Dolar seçim öncesi seviyelere yükselirken, bu sabaha bakıldığında da dünkü seviyelerin korunduğu görülüyor.





DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolarda seçim stresinin kalkmasıyla önceki gece Asya piyasalarında başlayan düşüş dün doları 4.53 seviyesine kadar indirmişti. Ancak bu seviyeden yurt dışı piyasaların da etkisi ile başlayan düşüş doları 4.72 seviyesine kadar yükseltti.

Sonrasında piyasanın 4.67-4.69 bandında dengelendiği görüldü.





EURO NE KADAR?

Bugüne bakıldığında dünkü seviyelerin korunduğu görülüyor. Dolar/TL şu dakikalarda 4.68 seviyesinden el değiştirirken, euro/TL ise 5.48 oldu.

Altın fiyatları güne hafif bir düşüşle başladı. 26 Haziran Salı yani bugün altının gramı 190,38'den alınırken 190,43 lira civarından satılıyor.