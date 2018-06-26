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bugün ne kadar? bugün ne kadar? (26 Haziran)

24 Haziran kritik seçimlerin sonlanmasıyla birlikte gözler ve kuruna çevrildi. Son günlerce binlerce vatandaş internet ortamında "dolar ne kadar? Euro ne kadar?" sorularının cevabını aradı. 26 Haziran itibarıyla dolar 4.72 seviyelerinde seyrederken euro ise 5.48'i gördü.

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

/'de seçimlerin ardından başlayan düşüş eğilimi yerini dün öğle saatlerinden itibaren yükselişe bırakmıştı. Dolar seçim öncesi seviyelere yükselirken, bu sabaha bakıldığında da dünkü seviyelerin korunduğu görülüyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolarda seçim stresinin kalkmasıyla önceki gece Asya piyasalarında başlayan düşüş dün doları 4.53 seviyesine kadar indirmişti. Ancak bu seviyeden yurt dışı piyasaların da etkisi ile başlayan düşüş doları 4.72 seviyesine kadar yükseltti.

Sonrasında piyasanın 4.67-4.69 bandında dengelendiği görüldü.

EURO NE KADAR?

Bugüne bakıldığında dünkü seviyelerin korunduğu görülüyor. Dolar/TL şu dakikalarda 4.68 seviyesinden el değiştirirken, /TL ise 5.48 oldu.

Altın fiyatları güne hafif bir düşüşle başladı. 26 Haziran Salı yani bugün altının gramı 190,38'den alınırken 190,43 lira civarından satılıyor.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 09:23
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