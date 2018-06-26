;
Yol Durumu
  1. Patates-soğan 1 TL’ye inecek
  2. Şimdi icraat zamanı

500 atandı

500 engelli öğretmen atandı
Engelli öğretmen atama sonuçları, 'nın (), internet sitesinden açıklandı. 500 kontenjana yapılan alımlar, 2016 ve 22 Nisan 2018'deki Engelli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre gerçekleştirildi.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ