Engelli öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), internet sitesinden açıklandı. 500 kontenjana yapılan alımlar, 2016 ve 22 Nisan 2018'deki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre gerçekleştirildi.
500 engelli öğretmen atandı
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , kamu personeli , Engelli öğretmen , MEB
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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