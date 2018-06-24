‘Tarlada 20 kuruş, markette 5 lira’

Niğde ürettiği 1 milyon tonun üzerindeki patates rekoltesi ile Türkiye'nin en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Patatesteki yıllara göre değişen üretim nedeniyle zaman zaman üretici ürününü çok ucuz fiyata satmak zorunda kalıyor. Üreticiden ucuza patates alan aracılar ise piyasa şartlarını kendileri belirleyerek fiyatları spekülatif olarak yükselterek tüketiciyi de mağdur ediyor.
ARACILARA DİKKAT
Niğde'de 15 yıldır patates üreticiliği yapan Neriman Kılavuz "Biz üretiyoruz 20 ila 40 kuruş arasında ancak satabiliyoruz. Fakat bizden alan aracılar fiyatları çok yükseltiyorlar ve bizden daha çok kazanıyorlar " dedi. 20 yıllık patates üreticisi Ali Ihsan Öztekin de "Ürettiğimiz patatesi bizden çok ucuza alan aracılar, çok yüksek fiyatlara satarak üreticiden daha fazla kazanıyorlar " dedi.
TEDBİRİMİZİ ALDIK FİYAT DÜŞECEK
TARIM Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, patateste fiyat artışlarıyla ilgli şunları söyledi: "2 ay önce Sayın Başbakanımızla Niğde ve Aksaray'daydık. Dediler ki 'Patatesi 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin.' Biz de verdik. Karanlık eller var, bu elleri evelallah yok edeceğiz. Vatandaşıma 50 kuruşluk ürünü 6 liradan yedirenden hesabını soracağız. Tedbir aldık fiyatlar kısa sürede düşecek.
ARACILARA DİKKAT
Niğde'de 15 yıldır patates üreticiliği yapan Neriman Kılavuz "Biz üretiyoruz 20 ila 40 kuruş arasında ancak satabiliyoruz. Fakat bizden alan aracılar fiyatları çok yükseltiyorlar ve bizden daha çok kazanıyorlar " dedi. 20 yıllık patates üreticisi Ali Ihsan Öztekin de "Ürettiğimiz patatesi bizden çok ucuza alan aracılar, çok yüksek fiyatlara satarak üreticiden daha fazla kazanıyorlar " dedi.
TEDBİRİMİZİ ALDIK FİYAT DÜŞECEK
TARIM Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, patateste fiyat artışlarıyla ilgli şunları söyledi: "2 ay önce Sayın Başbakanımızla Niğde ve Aksaray'daydık. Dediler ki 'Patatesi 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin.' Biz de verdik. Karanlık eller var, bu elleri evelallah yok edeceğiz. Vatandaşıma 50 kuruşluk ürünü 6 liradan yedirenden hesabını soracağız. Tedbir aldık fiyatlar kısa sürede düşecek.
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