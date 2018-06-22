Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 oranında arttı; Mayıs ayında 69.9 olan endeks Haziran'da 70.3 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 artarak Haziran'da 89.1 oldu.
Tüketici güveni yükselişte
Etiketler: tüketici , TUİK raporu
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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