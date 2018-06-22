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Yol Durumu
  1. İBB işçisine yüzde 16 zam
  2. Ücretler devletten

güveni yükselişte

Tüketici güveni yükselişte
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 oranında arttı; Mayıs ayında 69.9 olan endeks Haziran'da 70.3 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 artarak Haziran'da 89.1 oldu.
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