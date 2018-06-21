2018'in yeni bir rekor yılı olacağını öngören turizmciler, 6 milyon Rus'un Türkiye'ye gelmesini bekliyor. Türkiye'ye turist akını tarifeli uçuşlarda da büyük artış meydana getirdi. Geçen yıl beklenmeyen artışların ardından birçok tur operatörü uçak temininde sorun yaşamıştı. Ancak bu kez tur operatörleri charter uçuşlarının yanında daha önceden yaptığı anlaşmalarla tarifeli uçuşlara yöneldi. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya ve Türkiye arasında charter uçuşlarla ilgili şu anda bir sıkıntı olmadığını kaydederek, "Tur operatörleri kapasite konusunda yaşanabilecek olası yetersizliklere hazırlıklı olabilmek adına tarifeli uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri ile de anlaşma yapıyor" dedi. TÜROFED Başkanı Osman Ayık da Rusya pazarında ciddi oranda artış olduğunu dile getirerek, "Bu yıl sonunda yine çift haneli büyümeyi yakalayacağız. Planlamalar devam ediyor. Charter dışında tarifeli uçuşlarda bloke edilmiş koltuk sayısı da artıyor. Türk havayolu şirketlerinin yanında Rus havayolları da tarifeli seferler yapıyor" şeklinde konuştu.
Rus akını
Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Rusya’da vatandaşlar rotayı Türkiye’ye çevirdi. Tarifeli uçuşlarda boş yer yok
Etiketler: Dünya Kupası , Osman Ayık , Türkiye , Rusya , TURİZM
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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