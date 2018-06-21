Okullar tatile girerken, aileler yıllık izin için seçimleri bekledi. Seçim dolayısıyla 24 Haziran'a denk gelen tur paketlerinin 4'te 3'ü iptal edildi. Çalışanlar, seçimden sonra yıllık izinlerini kullanmaya başlayacak. İş Kanunu, işçilerin izin hakkından feragat etmesini yasaklıyor.
İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez
Etiketler: Yıllık izin , SGK , TOBB , Sosyal medya , hafta sonu , Türkiye , sosyal güvenlik , seçim
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