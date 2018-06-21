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İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez


Okullar tatile girerken, aileler için leri bekledi. Seçim dolayısıyla 24 Haziran'a denk gelen tur paketlerinin 4'te 3'ü iptal edildi. Çalışanlar, seçimden sonra yıllık izinlerini kullanmaya başlayacak. İş Kanunu, işçilerin izin hakkından feragat etmesini yasaklıyor.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 09:29
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