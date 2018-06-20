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ve ne kadar? (20 Haziran 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

serbest piyasada 4,7470 liradan, 5,4970 liradan güne başladı.

'da 4,7450 liradan alınan dolar, 4,7470 liradan satılıyor. 5,4950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4970 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,7500 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4970 lira olmuştu.

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 10:02
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