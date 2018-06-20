İstanbul serbest piyasada dolar 4,7470 liradan, avro 5,4970 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,7450 liradan alınan dolar, 4,7470 liradan satılıyor. 5,4950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,7500 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4970 lira olmuştu.
Dolar ve Euro ne kadar? (20 Haziran 2018 Döviz kurları)
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İstanbul serbest piyasada dolar 4,7470 liradan, avro 5,4970 liradan güne başladı.
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