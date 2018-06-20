Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde olacağı uçak Türkiye'nin en önemli dev projelerinden İstanbul'un 3. Havalimanına yarın inmesi bekleniyor. Tarihi inişin gerçekleşeceği havalimanında son durum havadan görüntülendi.
3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde olacağı uçak Türkiye'nin en önemli dev projelerinden İstanbul'un 3. Havalimanına yarın inmesi bekleniyor. Tarihi inişin gerçekleşeceği havalimanında son durum havadan görüntülendi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul , Cumhurbaşkanı , Türkiye
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