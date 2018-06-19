Son 10 yılda hızla artan kiralar bekarları ev sahibi yaptı. Yapılan araştırmaya göre; Türkiye'de tek başına yaşayan bekarların sayısı 2007'de 1.3 milyon seviyesindeyken, bu rakam 2017'de 3.5 milyona yaklaştı. Son 10 yılda (2008- 2017) 2.2 milyona yakın bekar kendi evine taşınırken, bunların yüzde 60'ının satın alma yoluyla bu konutlara taşındığı tahmin ediliyor. Aratırmayı yapan şirket yetkilisi Hilmi Uytun, 2007'de hane halklarının yüzde 7.3'ünü bekarlar oluştururken, bu oranın 2017'de yüzde 15.1'e yükseldiğini söyledi. Uytun, bunda gelir düzeyindeki yükseliş ve farklı kesimlere yönelik projelerin etkili olduğunu kaydetti.
Yüksek kira bekarı ev sahibi yaptı
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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