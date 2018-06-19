;
Yol Durumu
  1. Emekliye farklı zam
  2. Sağlık borcunu Maliye ödeyecek

Yüksek bekarı ev sahibi yaptı

Yüksek kira bekarı ev sahibi yaptı
Son 10 yılda hızla artan lar bekarları ev sahibi yaptı. Yapılan araştırmaya göre; 'de tek başına yaşayan bekarların sayısı 2007'de 1.3 milyon seviyesindeyken, bu rakam 2017'de 3.5 milyona yaklaştı. Son 10 yılda (2008- 2017) 2.2 milyona yakın bekar kendi evine taşınırken, bunların yüzde 60'ının satın alma yoluyla bu lara taşındığı tahmin ediliyor. Aratırmayı yapan şirket yetkilisi Hilmi Uytun, 2007'de hane halklarının yüzde 7.3'ünü bekarlar oluştururken, bu oranın 2017'de yüzde 15.1'e yükseldiğini söyledi. Uytun, bunda gelir düzeyindeki yükseliş ve farklı kesimlere yönelik projelerin etkili olduğunu kaydetti.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar