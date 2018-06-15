Yabancı yatırımcıya kolaylık için İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) çatısı altında hizmete giren Invest in Istanbul (Tek Durak Ofisi), Kalkınma Bakanlığı'nın belirlediği 8 kentte daha hayata geçiyor. Yabancı yatırımcının tek ofisten tüm yatırım işlemlerini gerçekleştirebildiği hizmet ofisi Invest in İstanbul'un başarısı Türkiye'ye örnek oldu. 11 ayda 30 farklı ülkeden 72 yabancı yatırımcıya hizmet veren Invest in İstanbul, hayata geçtiği 21 Haziran 2017'den bu yana 162 milyon dolarlık yatırımın Türkiye'ye çekilmesine aracılık etti.
Yabancı yatırımcıya tek noktadan hizmet
Etiketler: Kalkınma Bakanlığı , İstanbul , Türkiye
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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