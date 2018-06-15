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Yabancı yatırımcıya tek noktadan hizmet

Yabancı yatırımcıya tek noktadan hizmet
Yabancı yatırımcıya kolaylık için İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) çatısı altında hizmete giren Invest in Istanbul (Tek Durak Ofisi), 'nın belirlediği 8 kentte daha hayata geçiyor. Yabancı yatırımcının tek ofisten tüm yatırım işlemlerini gerçekleştirebildiği hizmet ofisi Invest in 'un başarısı 'ye örnek oldu. 11 ayda 30 farklı ülkeden 72 yabancı yatırımcıya hizmet veren Invest in İstanbul, hayata geçtiği 21 Haziran 2017'den bu yana 162 milyon dolarlık yatırımın Türkiye'ye çekilmesine aracılık etti.
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