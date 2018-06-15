Londra'da gerçekleştirilen 5G Dünya Zirvesi'nde konuşan Paul Doany, 5G'nin operatörlere sunacağı yeni iş imkanları ve ek kazançlarından bahsederek, "5G bizim için büyük bir fırsat olacak. Bu alanda yatırımlarla büyüyebiliriz" dedi. Doany, operatörlerin, 5G'nin sağladığı yüksek veri hızı ve kapasitesini karşılamak, yatırım maliyetlerini azaltarak getirilerini artırmak için altyapıda işbirliği modellerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Doany, şöyle devam etti: "Üç tane bilgi teknolojileri şirketimiz var, İnnova. Argela, Sebit. Ben ve strateji ile iş geliştirme departmanımdaki çalışanlarımız daha çok pazarda öne çıkabilecek ve rekabet edebilecek inovatif çözümler sunmaya çalışıyoruz. Kendilerini dönüştürmeye ihtiyacı olan şirketlere yoğunlaşıyoruz ve risklerinin ilk kısmını biz alıyoruz. Telekom kısmı ise kendi alanına odaklanıyor."
İşbirliği şart
Türk Telekom CEO’su Paul Doany, ‘5G bizim için büyük bir fırsat olacak’ diyerek, operatörlerin altyapıda işbirliği yapmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulad��...
Etiketler: türk telekom , Paul Doany , Londra , altyapı işbirliği
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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