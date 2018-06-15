İşbirliği şart

Londra'da gerçekleştirilen 5G Dünya Zirvesi'nde konuşan Paul Doany, 5G'nin operatörlere sunacağı yeni iş imkanları ve ek kazançlarından bahsederek, "5G bizim için büyük bir fırsat olacak. Bu alanda yatırımlarla büyüyebiliriz" dedi. Doany, operatörlerin, 5G'nin sağladığı yüksek veri hızı ve kapasitesini karşılamak, yatırım maliyetlerini azaltarak getirilerini artırmak için altyapıda işbirliği modellerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Doany, şöyle devam etti: "Üç tane bilgi teknolojileri şirketimiz var, İnnova. Argela, Sebit. Ben ve strateji ile iş geliştirme departmanımdaki çalışanlarımız daha çok pazarda öne çıkabilecek ve rekabet edebilecek inovatif çözümler sunmaya çalışıyoruz. Kendilerini dönüştürmeye ihtiyacı olan şirketlere yoğunlaşıyoruz ve risklerinin ilk kısmını biz alıyoruz. Telekom kısmı ise kendi alanına odaklanıyor."