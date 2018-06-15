Bayram göçü

Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte büyük göç de başladı. Vatandaşların kimi önceki gün kimi de dün yollara düştü. Tatil süresinin kısa olmasına rağmen milyonlarca kişinin ya memleketine ya da tatile gittiği görüldü. Otobüs ve uçak biletleri haftalar öncesinden tükendi. Yollarda zaman zaman kuyruklar oluştu. İstanbul'dan ayrılanlar ve Türkiye'ye gelmeye başlayan gurbetçiler de Atatürk Havalimanı'nda zaman zaman yoğunluğa neden oldu.
DÖNÜŞ BİLETİ BİTTİ
Havayolu şirketleri de yolcu talebini karşılamak için ek seferler koydu. Türk Hava Yolları (THY) dün öğleden sonra başlayan 3.5 günlük bayram tatili nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndan Milas- Bodrum Havalimanı'na 39, Antalya Havalimanı'na 20, Dalaman Havalimanı'na 20, Trabzon Havalimanı'na 1 ve Kıbrıs Ercan Havalimanı'na 4 olmak üzere toplam 84 ek sefer gerçekleştirecek. Bayram boyunca toplamda 5 bin 873 sefer yapacak olan THY, 800 binin üzerinde yolcuya hizmet verecek.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı sonrası seçim nedeniyle İstanbul'a dönüş biletlerinin tükendiğini belirterek, "Daha önceden bayram öncesi memleketine giden vatandaşlar, okulların yaz tatiline girmesi nedeniyle hemen dönmüyordu. Ancak bu yıl seçim nedeniyle dönüşlerde yoğunluk yaşanıyor" dedi. Özcan, normalde İstanbul'a günde bin 400-bin 500 otobüs seferi yapıldığını ancak bayramdan sonra, 18-23 Haziran tarihlerine günlük 500-600 ek sefer koyduklarını ve bu biletlerin satıldığını söyledi.
HAVAALANINDA UZUN KUYRUK
OTOGARDA İZDAHAM
DÖNÜŞ BİLETİ BİTTİ
Havayolu şirketleri de yolcu talebini karşılamak için ek seferler koydu. Türk Hava Yolları (THY) dün öğleden sonra başlayan 3.5 günlük bayram tatili nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndan Milas- Bodrum Havalimanı'na 39, Antalya Havalimanı'na 20, Dalaman Havalimanı'na 20, Trabzon Havalimanı'na 1 ve Kıbrıs Ercan Havalimanı'na 4 olmak üzere toplam 84 ek sefer gerçekleştirecek. Bayram boyunca toplamda 5 bin 873 sefer yapacak olan THY, 800 binin üzerinde yolcuya hizmet verecek.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı sonrası seçim nedeniyle İstanbul'a dönüş biletlerinin tükendiğini belirterek, "Daha önceden bayram öncesi memleketine giden vatandaşlar, okulların yaz tatiline girmesi nedeniyle hemen dönmüyordu. Ancak bu yıl seçim nedeniyle dönüşlerde yoğunluk yaşanıyor" dedi. Özcan, normalde İstanbul'a günde bin 400-bin 500 otobüs seferi yapıldığını ancak bayramdan sonra, 18-23 Haziran tarihlerine günlük 500-600 ek sefer koyduklarını ve bu biletlerin satıldığını söyledi.
HAVAALANINDA UZUN KUYRUK
OTOGARDA İZDAHAM
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