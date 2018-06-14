Vatandaş barışıyor

Hükümetin yaklaşık 15 milyon yapının imar ve ruhsat sorununu çözecek İmar Barışı düzenlemesi, vatandaşın yüzünü güldürdü. Yapı Kayıt Belgesi almak için başvurular 8 Haziran'da başlarken, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 270 bin kişi başvurusunu gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmara aykırılık, mülkiyet ve başka sorunları olan bina sayısı 15 milyona yakın. Çözüm hususunda doğru adım attık. Yapı Kayıt Belgesi'yle yola çıktık. Belediyelerle, devletle kavgalı olmaktan bıkmış vatandaş. Bütün bunları sona erdirecek yasa geldi ve müthiş bir memnuniyet var. İnternet ve il müdürlüklerine binlerce vatandaş geliyor. 3-4 gün oldu ve 270 bin bağımsız birim devletle barışmak için giriş yapmış durumda" dedi. e-Devlet'ten başvurunun kolayca yapıldığını anlatan Bakan Özhaseki, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nin de vatandaşlara bu süreçte yardımcı olacağını dile getirdi.
FIRSATÇIYA DİKKAT
Özhaseki, vatandaşlara söz konusu başvurulara ilişkin, "Büro açarak, yönlendirmek isteyenlere vatandaşlarımız itibar etmesinler. Kendileri isterlerse doğrudan internet ortamında sisteme girebilir, il müdürlüklerimize gidebilir, ilçelerde de tapu müdürlüklerimize giderek, oradan yardım alabilirler" uyarısında bulundu. Başvurularda İstanbul için farklı bir yol izlediklerini anlatan Özhaseki, "İstanbul'da 40 yerde bürolar açtık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerini kullanıyoruz. Adresler belli. Vatandaşlar kendi ilçesinde memurlar vasıtasıyla müracaat edebilirler" şeklinde konuştu.
BAŞVURU KOLAY
Yapı sahipleri, İmar Barışı için başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait sayfaya erişebiliyor. Söz konusu sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, 'İmar Barışı Başvuruları' bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor. Son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen yapı sahipleri, İmar Barışı'nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere ise 'imarbarisi. csb.gov.tr' ulaşabilecek.
FIRSATÇIYA DİKKAT
Özhaseki, vatandaşlara söz konusu başvurulara ilişkin, "Büro açarak, yönlendirmek isteyenlere vatandaşlarımız itibar etmesinler. Kendileri isterlerse doğrudan internet ortamında sisteme girebilir, il müdürlüklerimize gidebilir, ilçelerde de tapu müdürlüklerimize giderek, oradan yardım alabilirler" uyarısında bulundu. Başvurularda İstanbul için farklı bir yol izlediklerini anlatan Özhaseki, "İstanbul'da 40 yerde bürolar açtık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerini kullanıyoruz. Adresler belli. Vatandaşlar kendi ilçesinde memurlar vasıtasıyla müracaat edebilirler" şeklinde konuştu.
BAŞVURU KOLAY
Yapı sahipleri, İmar Barışı için başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait sayfaya erişebiliyor. Söz konusu sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, 'İmar Barışı Başvuruları' bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor. Son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen yapı sahipleri, İmar Barışı'nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere ise 'imarbarisi. csb.gov.tr' ulaşabilecek.
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